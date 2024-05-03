فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحياىها حفل بدولة البحرين، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وارتدت هيفاء وهبي فستان قصير ولامع باللون الذهبي وبأكمام طويلة، واختارت عليه بوت طويل بكعب عالي من نفس تفصيلة الفستان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت هيفاء وهبي خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من جمالها الخلاب.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها ببعض اللمسات النعامة من المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل باللون الاسود،والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت هيفاء وهبي ببعض الإكسسورات، فقد اختارت مولية واقراط مت الالماس، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة .

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي