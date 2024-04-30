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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

لجين عمران
لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها مع اختها اسيل عمران، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران ، بالطو طويل على شكل فستان واسع بأكمام طويلة باللون الابيض اللامع ويتوسطه أزرار باللون الأسود وحزام من الخصر بنفس لون البالطو، وأختترت حقيبة من الريش وحذاء باللون الابيض اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

أسيل عمران بإطلالة عفوية على إنستجرام| شاهد

 

وكان بالطو لجين عمران من ماركة Self Portrait، وقد وصل سعره إلى 1021 دولار امريكي أي ما يعادل  48,853 جنيه مصري، وكان الحذاء من ماركة Aquazzura، وقد بلغ سعره إلى 1564 دولار امريكي اي ما يعادل  74,835 جنيه مصري، ان ان مجموع إطلالتها 123,688 جنيه مصري.

 

وقامت لجين عمران بترك خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت قرطين وخواتم من الألماس.

 

لجين عمران
لجين عمران
لجين تفاصيل إطلالة لجين عمران إطلالة لجين عمران الإعلامية السعودية لجين عمران

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