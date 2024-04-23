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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران ، فستان طويل وباكمام طويلة بعدة الوان كاللون البني والازرق، ويتوسطه حزام باللون الجملي، مع حقيبة من لجلد باللون البني، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وقامت لجين عمران بترك خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الأورانج القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت قرطين وخواتم باللون الذهبي.

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين لجين عمران إطلالة لجين عمران تفاصيل إطلالة لجين عمران الإعلامية السعودية لجين عمران

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