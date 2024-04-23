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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

بوسي
بوسي

حضرت الفنانة بوسي في حفل زفاف عبد الرحمن "بندق" ابن النجم محمد فؤاد الذي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة للغاية.

 

سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

 

وظهرت بوسي وهي فستان طويل ومجسم باللون الذهبي اللامع من خامة مطاطة، بتصميم الاوف شولدرز، على حذاء وحقيبة بنفس لون الفستان.

 

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وكان فستان بوسي من العلامة التجارية Self - Portrait، ووصل سعره إلى 45 ألف جنيه.

 

وأختارت بوسي أن تترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وزهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أكملت بوسي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أعتمدت على وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع اختيار السموكي ايرز لتبرز من جمال عينيها.

 

ونسقت بوسي إطلالتها مع مجوهرات ماسية، وقد أختارت قرطين وخاتم واسورة.

 

بوسي
بوسي
بوسي
بوسي
بوسي
بوسي
بوسي
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