فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

ظهرت المذيعة ياسمين عز في حلقة أمس خلال تقديمها برنامجها "كلام الناس" على قتاة "MBC مصر بإطلالة لافتة وجذابة، وخلال أستضافتها الفنانة فيفي عبده.

سعر جمبسوت ياسمين عز الأسود

وقد ظهرت ياسمين عز في برنامجها وهي ترتدي جمبسوت “ Jumpsuit ” باللون الأسود، بأكمام طويلة وبقطعة مطرزة باللون البيج من منطقة الصدر.

وكان جمبسوت ياسمين عز من تصميم Elisabetta Franchi، ووصل سعره إلى 667 دولار، أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

وتركت ياسمين عز شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة انسابية وناعمة كعادتها، مع مكياج بألوان خفيقة وهادئة.

ويذكر أن النجمة نيللي كريم قد ظهرت بنفس الجمبسوت في حفل توزيع جوائز Joy بالمملكة العربية السعودية منذ أشهر.

ياسمين عز

ياسمين عز

ياسمين عز

ياسمين عز

نيللي كريم