بلقيس فتحي بفستان جريء في باريس يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام بصورا جديدة خلال تواجدها في أسبوع الموضة بباريس.

تألقت بلقيس فتحي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم ببعض التتطريزات البسيطة للغاية.

قد حمل فستان بلقيس فتحي في أسبوع الموضة بباريس توقيع Schiaparelli، فيما بلغ سعره 44537 ريال سعودي أي ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.

أنتعلت بلقيس فتحي حذاء باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بأقراط ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بلقيس فتحي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.