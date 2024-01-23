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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

أمينة خليل
أمينة خليل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

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تألقت أمينة خليل في الحفل بإطلالة غير متوقعة وجريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستانت قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش الراقي المطرز بالكامل.

انتعلت أمينة خليل بوت يصل إلى حدود الركبة باللون الموف، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ما منحها إطلالة مميزة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
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