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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسيل عمران بإطلالة عفوية على إنستجرام| شاهد

أسيل عمران   
أسيل عمران   

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ستوري جديدا لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

ظهرت أسيل عمران وهي ترتدي توب كت بحمالات عريضة مخطط باللونين الأسود والأبيض.

 

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وقامت أسيل عمران بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

 

أسيل عمران 
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