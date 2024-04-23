بفستان جذاب.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في حفل الإتحاد الأسباني

نشرت الفنانة جينيفر لوبيز صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال تكريمها في حفل الإتحاد الأسباني، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة.

تفاصيل إطلالة جينيفر لوبيز

وأرتدت جينيفر لوبيز فستان كب طويل باللون البيج المجسم وبفتحة تكشف عن قدميها، ومربوط بجزء طويل على الأكتاف.

وقامت جينيفر لوبيز بترك خصلات شعرها، منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وأكملت جينيفر لوبيز بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، والآي لاينر على طريقة السموكي، مع وضع الكحل باللون الاسود.

اختارت جينيفر لوبيز إكسسورات لافتة، فقامت بإختيار قرطين وخاتم وقلادة من الالماس.

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز