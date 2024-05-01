عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

حذاء مي عمر
حذاء مي عمر

حضرت الفنانة مي عمر كضيفة في برنامج الحكاية الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة أبرزت من أناقتها.

 

سعر حذاء مي عمر خلال لقائها في برنامج الحكاية

 

وظهرت مي عمر بجمبسوت باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدرز وكروشية من منطقة الصدر، وبأكمام طويلة، وقد اختارت حذاء باللون الأبيض الشفاف مرصع بالكريستال على شكل وردة .

 

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

 

وكان حذاء مي عمر من ماركة Qunass، وقد وصل سعرها إلى 70p ريال سعودي، أي ما يعادل  جنيه مصري.

 

وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أكملت مي عمر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الكحل والأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

واختارت مي عمر ارتداء الإكسسورات الناعمة، فقامت بإرتداء قرطين واسورة وساعة يد وخاتم من الألماس.

 

حذاء مي عمر
مي عمر
حذاء مي عمر
مي عمر حذاء مي عمر سعر حذاء مي عمر برنامج الحكاية الفنانة مى عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية

موضوعات متعلقة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

من المطبخ السوري.. طريقة عمل حلوى المعجوقة

شهية وسريعة.. طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل

قطة تنتقل من ولاية يوتا الامريكية إلى كاليفورنيا بطريقة عجيبة..شاهد ما حدث

لو بتتعامل مع شخص نرجسي.. خطوات تساعدك في علاجه

من غير ملل وتقيد.. نصائح تساعدك على إنقاص وزنك بنجاح وصحة

بفساتين جريئة.. ستيفاني عطا تبرز أنوثتها من حفل Emi Gala بالأمارات  

نشرة المرأة والصحة.. كثرة التبول علامة على مرض يسبب الوفاة وأماكن بالجسم تحافظ على ثبات العطر

ترشيحاتنا

بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على رفح ووسط وشمال غزة

70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام

وزير الرياضة يتابع آخر تطورات الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

رغم دعوات المقاطعة.. شركة مشروبات غازية شهيرة تسجّل إيرادات قوية بالربع الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

أول سباق بالعالم بين 4 سيارات ذاتية القيادة وسائق بشري.. من سيفوز؟

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

فيديو

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ