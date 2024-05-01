رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

حضرت الفنانة مي عمر كضيفة في برنامج الحكاية الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة أبرزت من أناقتها.

سعر حذاء مي عمر خلال لقائها في برنامج الحكاية

وظهرت مي عمر بجمبسوت باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدرز وكروشية من منطقة الصدر، وبأكمام طويلة، وقد اختارت حذاء باللون الأبيض الشفاف مرصع بالكريستال على شكل وردة .

وكان حذاء مي عمر من ماركة Qunass، وقد وصل سعرها إلى 70p ريال سعودي، أي ما يعادل جنيه مصري.

وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أكملت مي عمر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الكحل والأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

واختارت مي عمر ارتداء الإكسسورات الناعمة، فقامت بإرتداء قرطين واسورة وساعة يد وخاتم من الألماس.

حذاء مي عمر

مي عمر