قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، 5 طرق لعمل الرنجة قبل شم النسيم.
1-خلطة الرنجة:
ربع كيلو رنجة فيليه
قطعة بطارخ
نصف كوب طحينة
ربع كوب زيت
بصل اخضر
٢ معلقة كبيرة خل
٢ معلقة كبيرة عصير ليمون
نصف معلقة صغيرة كمون
نصف معلقة صغيرة شطة
الطريقة :
تخلط المكونات وتقدم في طبق بجانب البصل والعيش البيتي الليمون
2-شاورما الرنجة
رنجة فيليه
بصل شاورما
طماطم شاورما
فلفل الوان شاورما
سلطة طحينة
عصير ليمون
خل
عيش بلدي
الطريقة:
تخلط المكونات وتقدم في طبق كبير ويمكن تناولها بالعيش او الارز الابيض علي حسب الرغبة .
3- الرنجة بالطحينة
رنجة فيليه
طماطم
بصل
فلفل رومي وحامي
كمون
عصير ليمون
زيت
الطريقة:
ضعي المكونات في طبق عميق مع الهرس بالشوكة حتي تصبح الرنجة مطبوخة مع المكونات الاخري مع اضافة الطحينة .
4- بطارخ الرنجة بالطحينة:
بطاريخ الرنجة
نصف كوب طحينة
بصل أخضر مفروم
كمون وشطة
بقدونس مفروم
عصير ليمون
الطريقة:
تهرس البطاريخ وتوضع المكونات وتقلب جيدًا وتملح بالملح إذا احتجتي ذلك.
5- حواوشي الرنجة، والمكونات:
كيلو رنجة فيليه مفرومة
بصل
طحينة وخل
زيت وعصير ليمون
عيش بلدي
طريقة التحضير:
- امزجي الرنجة والزيت والبصل والخل وعصير الليمون والطحينة في الخلاط الكهربائي.
-ضعي خليط الرنجة في العيش وتسويتها في الطاسة المدهونة زيت على النار وبالف هنا.