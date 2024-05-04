قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، 5 طرق لعمل الرنجة قبل شم النسيم.

1-خلطة الرنجة:

ربع كيلو رنجة فيليه

قطعة بطارخ

نصف كوب طحينة

ربع كوب زيت

بصل اخضر

٢ معلقة كبيرة خل

٢ معلقة كبيرة عصير ليمون

نصف معلقة صغيرة كمون

نصف معلقة صغيرة شطة

الطريقة :

تخلط المكونات وتقدم في طبق بجانب البصل والعيش البيتي الليمون

2-شاورما الرنجة

رنجة فيليه

بصل شاورما

طماطم شاورما

فلفل الوان شاورما

سلطة طحينة

عصير ليمون

خل

عيش بلدي

الطريقة:

تخلط المكونات وتقدم في طبق كبير ويمكن تناولها بالعيش او الارز الابيض علي حسب الرغبة .

3- الرنجة بالطحينة

رنجة فيليه

طماطم

بصل

فلفل رومي وحامي

كمون

عصير ليمون

زيت

الطريقة:

ضعي المكونات في طبق عميق مع الهرس بالشوكة حتي تصبح الرنجة مطبوخة مع المكونات الاخري مع اضافة الطحينة .

4- بطارخ الرنجة بالطحينة:

بطاريخ الرنجة

نصف كوب طحينة

بصل أخضر مفروم

كمون وشطة

بقدونس مفروم

عصير ليمون

الطريقة:

تهرس البطاريخ وتوضع المكونات وتقلب جيدًا وتملح بالملح إذا احتجتي ذلك.

5- حواوشي الرنجة، والمكونات:

كيلو رنجة فيليه مفرومة

بصل

طحينة وخل

زيت وعصير ليمون

عيش بلدي

طريقة التحضير:

- امزجي الرنجة والزيت والبصل والخل وعصير الليمون والطحينة في الخلاط الكهربائي.

-ضعي خليط الرنجة في العيش وتسويتها في الطاسة المدهونة زيت على النار وبالف هنا.

