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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، 5 طرق لعمل الرنجة قبل شم النسيم.

 

1-خلطة الرنجة:

ربع كيلو رنجة فيليه
قطعة بطارخ
نصف كوب طحينة
ربع كوب زيت
بصل اخضر
٢ معلقة كبيرة خل
٢ معلقة كبيرة عصير ليمون
نصف معلقة صغيرة كمون
نصف معلقة صغيرة شطة

الطريقة :

تخلط المكونات وتقدم في طبق بجانب البصل والعيش البيتي الليمون

2-شاورما الرنجة

رنجة فيليه
بصل شاورما
طماطم شاورما
فلفل الوان شاورما
سلطة طحينة
عصير ليمون
خل
عيش بلدي
الطريقة:

تخلط المكونات وتقدم في طبق كبير ويمكن تناولها بالعيش او الارز الابيض علي حسب الرغبة .

3- الرنجة بالطحينة

رنجة فيليه
طماطم
بصل
فلفل رومي وحامي
كمون
عصير ليمون
زيت

الطريقة:

ضعي المكونات في طبق عميق مع الهرس بالشوكة حتي تصبح الرنجة مطبوخة مع المكونات الاخري مع اضافة الطحينة .

4- بطارخ الرنجة بالطحينة:

بطاريخ الرنجة

نصف كوب طحينة
بصل أخضر مفروم
كمون وشطة
بقدونس مفروم
عصير ليمون
الطريقة:

تهرس البطاريخ وتوضع المكونات وتقلب جيدًا وتملح بالملح إذا احتجتي ذلك.

5- حواوشي الرنجة، والمكونات:

كيلو رنجة فيليه مفرومة
بصل
طحينة وخل
زيت وعصير ليمون
عيش بلدي

طريقة التحضير:

- امزجي الرنجة والزيت والبصل والخل وعصير الليمون والطحينة في الخلاط الكهربائي.

-ضعي خليط الرنجة في العيش وتسويتها في الطاسة المدهونة زيت على النار وبالف هنا.
 

الرنجة بالطحينة الرنجة بطارخ الرنجة بصل أخضر رسم سلطة طحينة

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