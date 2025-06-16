تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة بحضور طلابي تجاوز الـ 99%

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة في المحافظة تسير بسلاسة وفق المخطط الذي تم إعداده مسبقًا، مشددًا على أن الأجواء داخل اللجان هادئة ومنظمة، وأن مستوى الخدمة التعليمية المقدمة هذا العام يعكس جهودًا كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وقال رضوان، في مداخلة لبرنامج “ساعة من سيناء” المذاع على قناة أزهري، إن المديرية خصصت 15 لجنة رئيسية تستوعب نحو 4680 طالبًا وطالبة، مشيرا إلى أن نسبة الحضور في اليوم الأول تجاوزت 99%، في حين لم تتجاوز نسب الغياب 1%، وغالبيتها لأسباب صحية موثقة بأعذار طبية، سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى زيارة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لعدد من لجان الامتحانات بمدينة العريش، والتي شهدت حالة من الانضباط والالتزام، حيث أشاد المحافظ بجهود التربية والتعليم، وأعرب عن ارتياحه لمستوى الطلاب في مستهل ماراثون الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المحافظة اهتمت بتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، خاصة ذوي الهمم، حيث تم تجهيز لجان خاصة للطلاب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في ظروف مناسبة، دون ضغوط نفسية.

وأكد رضوان أن الامتحانات بدأت هذا العام بمواد غير مضافة للمجموع، مما ساهم في تخفيف التوتر لدى الطلاب وتهيئتهم نفسيًا قبل خوض المواد الأساسية، مشددًا على أهمية دعم أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه المرحلة الحرجة وعدم تحميلهم أعباء إضافية قد تؤثر على أدائهم.