بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

احتل النجم حكيم ترند يوتيوب والاكثر رواجا على منصات السوشيال ميديا بأغنية نص ملعب قلبي الذي طرحها منذ يومين وحققت نجاحا كبيرا، وعلق قائلًا على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام سنترنا في نص ملعب قلبي، وهجمنا على الترند .

وطرح مؤخرا النجم حكيم أحدث أغانيه بعنوان نص ملعب قلبي وهي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا، إذ تعتمد على عدد من المصطلحات والمفردات المستوحاة من عالم كرة القدم، في قالب غنائي إيقاعي يجمع بين البساطة والابتكار .



ويواصل نجم الأغنية الشعبية حكيم من خلال "نص ملعب" رهانه على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مبتكرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومسيرته الحافلة بالنجاحات، والتي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في الوطن العربي، وصاحب بصمة فنية خاصة نجحت في الوصول إلى مختلف الأجيال.



وتأتى الأغنية بعد تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسميًا لدور الـ ٣٢ من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى أمريكا وكندا والمكسيك .

وتقول كلمات الأغنية : كل ده ممل وانت كراميل، انت كراميل علي لساني تلجهم ساح وانت تفاح انت تفاح امريكاني كل ده Stop وانت خد حب انت خد حب انت حبيبي، كنت في عذاب وانت عناب انت عناب جرالي ريقي، يا نص ملعب قلبي العب ورقص قلبي باصيلي حضن يا قلبي وانا هستلم علي قلبي قلبي قلبي، كلهم نار وانت سكرانت سكر جايلي نقاوه قربهم ويل وانت كوكتيل، انت كوكتيل مكس حلاوه كلهم نو وانت Hello انت Hello قرب جمبي، جرحوني الناس وانت اناناس انت اناناس رطب قلبي .





ومن المتوقع أن تحظى الأغنية باهتمام واسع بعد طرحها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشه جمهور حكيم في أغانيه التي اشتهر بها النجم الكبير على مدار مشواره الفني، واختلافه وتجديده .