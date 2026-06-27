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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أغنية نص ملعب قلبي
أغنية نص ملعب قلبي
تقى الجيزاوي

طرح النجم الكبير حكيم أحدث أغانيه بعنوان نص ملعب قلبي وهي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا، إذ تعتمد على عدد من المصطلحات والمفردات المستوحاة من عالم كرة القدم، في قالب غنائي إيقاعي يجمع بين البساطة والابتكار .


ويواصل نجم الأغنية الشعبية حكيم من خلال "نص ملعب" رهانه على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مبتكرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومسيرته الحافلة بالنجاحات، والتي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في الوطن العربي، وصاحب بصمة فنية خاصة نجحت في الوصول إلى مختلف الأجيال.
وتقول كلمات الأغنية : كل ده ممل وانت كراميل، انت كراميل علي لساني تلجهم ساح وانت تفاح انت تفاح امريكاني كل ده Stop وانت خد حب انت خد حب انت حبيبي، كنت في عذاب وانت عناب انت عناب جرالي ريقي، يا نص ملعب قلبي العب ورقص قلبي باصيلي حضن يا قلبي وانا هستلم علي قلبي قلبي قلبي، كلهم نار وانت سكرانت سكر جايلي نقاوه قربهم ويل وانت كوكتيل، انت كوكتيل مكس حلاوه كلهم نو وانت Hello انت Hello قرب جمبي، جرحوني الناس وانت اناناس انت اناناس رطب قلبي .

ومن المتوقع أن تحظى الأغنية باهتمام واسع بعد طرحها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشه جمهور حكيم في أغانيه التي اشتهر بها النجم الكبير على مدار مشواره الفني، واختلافه وتجديده .

حكيم أغاني حكيم نص ملعب قلبي

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