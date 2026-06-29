بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

أثار خبر مرض الفنانة هبة مجدي حالة كبيرة من التفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت الفنانة هبة مجدي مؤخرا إصابتها بمرض السرطان وأنها خاضت رحلة صعبة مع هذا المرض الخطير.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض مرض السرطان.

اعراض السرطان

تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست خاصة به، ما يلي:

الإرهاق

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحَّة الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف

متى يجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا طبيًا إذا كانت لديك أي مؤشرات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.

وإذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع الطبيبب واسأله عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.