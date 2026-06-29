وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اصطياد تمساح نيلي تم رصده داخل أحد المصارف (الرشاح) بقرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد يومين من أعمال البحث والرصد والتمشيط التي نفذتها الفرق المختصة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القليوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الواقعة بدأت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ما يُشتبه في كونه تمساحًا داخل مصرف بقرية الحصافة، حيث تم التحرك فورًا لمراجعة المقاطع المصورة المتداولة مع الأهالي، والتأكد من حداثة التصوير وصحة الواقعة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق بين قطاع حماية الطبيعة وقطاع شئون الفروع بالوزارة ومحافظة القليوبية، حيث بدأت الفرق المختصة برئاسة الدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بالوزارة أعمال المعاينة والرصد والبحث الميداني داخل المصرف باستخدام المعدات اللازمة، وتم تنفيذ عمليات تمشيط للموقع على مدار يومين، حتى تمكنت الفرق من اصطياد تمساح نيلي يتراوح طوله بين 90 سنتيمترًا ومتر تقريبًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وجود التمساح بهذا الموقع ليس ضمن موائله الطبيعية، حيث إن الموطن الطبيعي للتماسيح في مصر هو بحيرة ناصر، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن التمساح تم إلقاؤه بالمكان من قبل أحد الأشخاص، وليس من بيئته الطبيعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم التعامل مع التمساح وفق الإجراءات العلمية المتبعة، و سيتم إعادة تأهيله تمهيدًا لإطلاقه في موقعه الطبيعي ببحيرة ناصر، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار أعمال البحث والتمشيط داخل المصرف والمناطق المحيطة به، والتنسيق الكامل بين الوزارة ومحافظة القليوبية وكافة الجهات المعنية، للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وثمنت الدكتورة منال عوض سرعة استجابة الأجهزة المعنية وتعاون محافظة القليوبية مع فرق العمل المختصة، مؤكدة أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مشاهدات أو ظواهر غير معتادة تخص الحياة البرية، وعدم التعامل معها بشكل فردي، حفاظًا على سلامة المواطنين والحفاظ على الثروات الطبيعية.