دعاء لكي لا تنسى ما حفظته في الامتحان.. 7 أدعية تجعل ذاكرتك حديدية

لاشك أن دعاء لكي لا تنسى ما حفظته في الامتحان يعد من أهم وأكثر الأدعية التي يزيد البحث عنها في هذا الوقت من العام، حيث نشهد امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، والتي تعد مرحلة تحديد المصير ، وهو ما يثير الكثير من المخاوف للطلاب وأولياء الأمور فيجد النسيان طريقه إليهم ليزيد المخاوف أكثر، من هنا تأتي أهمية دعاء لكي لا تنسى ما حفظته في الامتحان لعله يكون المطمئن والمنقذ .

دعاء لكي لا تنسى ما حفظته في الامتحان

- اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكة المقربين، اللهم أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك أنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله و نعم الوكيل.

- اللهم أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويُكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يا رب العالمين.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

- اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك.

دعاء لكي لا تنسى ما حفظته بالقرآن

يعد دعاء لكي لا تنسى ما حفظته أو دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان ، أكثر ما يطلب كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان، فيأتي دعاء لكي لا تنسى ما حفظته من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

« سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

« عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

« قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

دعاء عند دخول اللجنة

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

5. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.

6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء الامتحان الصعب

1. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

2. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

5. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

6. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

7. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.

8. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

9. اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

10. عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.