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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
أسماء عبد الحفيظ

يبدأ كثير من الأشخاص يومهم بكوب من القهوة على معدة فارغة اعتقادًا منهم أنها أسرع وسيلة للاستيقاظ وزيادة التركيز، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من أن هذه العادة اليومية قد تؤثر سلبًا في الجهاز الهضمي ومستويات الطاقة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تكررت بشكل مستمر.

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

وقال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن تناول القهوة فور الاستيقاظ وقبل تناول أي طعام يعد من أكثر العادات الصباحية انتشارًا، لكنها قد لا تكون الخيار الأمثل للجميع، إذ يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة والشعور بالحموضة أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

لماذا يحذر الخبراء من شرب القهوة على معدة فارغة؟

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي ويزيد إفراز هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الاستجابة للتوتر، ويكون مرتفعًا بشكل طبيعي في الساعات الأولى من الصباح، لذلك فإن إضافة جرعة كبيرة من الكافيين قد تزيد الشعور بالعصبية أو خفقان القلب لدى بعض الأشخاص.

وأضاف أن شرب القهوة دون تناول وجبة خفيفة قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض الطاقة بعد ساعات قليلة، ما يدفع البعض إلى تناول المزيد من القهوة أو الحلويات لاستعادة النشاط.

علامات تدل على أن القهوة الصباحية لا تناسبك

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد شرب القهوة مباشرة، فقد تكون بحاجة إلى تعديل هذه العادة:

  • حموضة أو حرقة في المعدة.
  • رعشة في اليدين.
  • تسارع ضربات القلب.
  • التوتر والعصبية.
  • الشعور بالجوع بسرعة.
  • انخفاض الطاقة بعد فترة قصيرة.

ما الطريقة الصحية لتناول القهوة؟

ينصح الدكتور عبد الرحمن شمس بتناول كوب من الماء فور الاستيقاظ لتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، ثم تناول وجبة إفطار خفيفة تحتوي على البروتين والألياف، وبعدها يمكن شرب القهوة للاستفادة من الكافيين دون التأثير سلبًا في المعدة.

كما يوصي بعدم الإفراط في استهلاك القهوة، والاكتفاء بالكميات المعتدلة، مع تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر أو الكريمة.

عادات صباحية تمنحك نشاطًا طبيعيًا

إلى جانب تناول الإفطار، يوصي الخبراء بالتعرض لضوء الشمس لبضع دقائق، وممارسة بعض تمارين التمدد أو المشي الخفيف، وشرب كمية كافية من الماء، فهذه العادات تساعد على تنشيط الجسم وتحسين التركيز دون الاعتماد الكامل على المنبهات.

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خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

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