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سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر
سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر
عبد الفتاح تركي

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع استمرار مراقبة الأسواق العالمية وأسعار الأوقية التي تؤثر بصورة مباشرة في حركة الذهب داخل السوق المصرية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب مع بداية التعاملات في ظل اهتمام كبير من الراغبين في الشراء أو البيع، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، حيث يواصل الذهب الحفاظ على مكانته باعتباره أحد أبرز الأصول التي تحظى بمتابعة يومية من المتعاملين في الأسواق.

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سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، 5665 جنيهًا للبيع و5600 جنيه للشراء، ليستقر عند هذه المستويات مع بداية تعاملات الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ويعد عيار 21 المؤشر الأهم بالنسبة للمستهلكين في السوق المحلية، نظرًا لارتفاع حجم الطلب عليه مقارنة ببقية الأعيرة، وهو ما يجعله الأكثر متابعة عند الإعلان عن أسعار الذهب اليومية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو الآتي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6474.25 جنيه للبيع و6388.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5934.75 جنيه للبيع و5856.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5665 جنيهًا للبيع و5600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4855.75 جنيه للبيع و4791.5 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي شهدها سوق الذهب في مستهل تعاملات اليوم، مع استمرار متابعة المتعاملين لأي تغيرات قد تطرأ على حركة الأسعار.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 45320 جنيهًا للبيع و44720 جنيهًا للشراء، متأثرًا باستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، باعتبار أن قيمة الجنيه الذهب ترتبط بصورة مباشرة بتحركات أسعار الأعيرة المختلفة، وفي مقدمتها عيار 21.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يفضلها كثير من المستثمرين والمدخرين، لما يتمتع به من ارتباط مباشر بأسعار الذهب اليومية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 4013.39 دولار للبيع و4013.05 دولار للشراء، لتظل الأوقية العالمية أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون في متابعة اتجاهات سوق الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

وتحظى تحركات الأوقية العالمية باهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها المباشر في أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية، إلى جانب عدد من العوامل الاقتصادية الأخرى.

سعر الذهب

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعدد من العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق، وتشمل حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية، والاحتياطيات الحكومية والبنوك المركزية، والمضاربات والأسواق المالية، والصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وتكاليف التنقيب والتعدين.

وتظل هذه العوامل مجتمعة من أبرز المؤثرات في حركة المعدن الأصفر، حيث تؤدي أي تغيرات فيها إلى انعكاسات مباشرة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يجعل المستثمرين والمتعاملين يواصلون متابعة تطوراتها بصورة مستمرة.

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