سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 يقفز 20 جنيها

واصل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 ارتفاعه مع بداية التعاملات، ليسجل المعدن الأصفر زيادة جديدة بلغت 20 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل استمرار تداول الأوقية العالمية فوق مستوى 4000 دولار، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية التي تؤثر بصورة مباشرة في حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا بقيمة 20 جنيهًا مع افتتاح تعاملات اليوم، مدعومة باستقرار سعر الأوقية العالمية عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات الدولار وأسعار الفائدة، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات سوق الذهب خلال الفترة الحالية.

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ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواصل فيه المتعاملون مراقبة تطورات الأسواق العالمية، مع استمرار حالة الترقب لما قد تشهده السياسة النقدية الأمريكية من قرارات جديدة قد تنعكس على أسعار المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الزيادة الجديدة

جاءت أسعار الذهب في مصر بعد آخر تحديث على النحو الآتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5750 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيهًا للجرام.

وتعكس هذه الأسعار استمرار التحركات السعرية داخل السوق المحلية، بالتزامن مع تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل سوق الذهب في حالة متابعة مستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 45997 جنيهًا، متأثرًا بالزيادة الجديدة في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، إذ يرتبط تسعير الجنيه الذهب بصورة مباشرة بتحركات سعر الذهب عيار 21، الذي يعد المؤشر الرئيسي لتحديد قيمته في السوق المصرية.

ويتابع المتعاملون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد أبرز أشكال الاستثمار في الذهب، خاصة مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لتحركات السوق المحلية والعالمية.

الأوقية العالمية تواصل دعم أسعار الذهب

لا تزال الأسواق تراقب تحركات الأوقية العالمية التي تتداول أعلى مستوى 4000 دولار، وهو ما يمنح أسعار الذهب دعمًا نسبيًا، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر في اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

ويظل أداء الأوقية العالمية أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم اتجاهات المعدن الأصفر، سواء في الأسواق الدولية أو داخل السوق المصرية.

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى محللون أن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بحركة الأسواق العالمية، مع استمرار متابعة بيانات الاقتصاد الأمريكي وتحركات الدولار، إلى جانب تطورات السياسة النقدية الأمريكية، وهي عوامل قد تؤدي إلى استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد مراقبون أن حالة الترقب الحالية تجعل الأسواق أكثر حساسية لأي مستجدات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر في حركة الذهب، وهو ما يبقي الأسعار عرضة للتغير وفقًا للمتغيرات العالمية خلال الفترة المقبلة.