اشتري قبل الغلاء.. سعر الذهب عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تذبذباً ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعد موجة هبوط سعر الذهب الكبيرة التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات الخبراء بعودة ارتفاع الذهب مرة أخرى مجدداً خلال الأشهر المقبلة وبشهر تدريجي ليصل إلى أرقام كبيرة بحلول نهاية العام الجاري.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 وسعر الجنيه الذهب وسعر الذهب عيار 21 الآن..

أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 يونيو

سعر الذهب عيار 24 سجل: 6589 جنيهاً للشراء، و6566 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 21 سجل: 5765 جنيهاً للشراء، و5745 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 18 سجل: 4942 جنيهاً للشراء، و4924 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 12 سجل: 3294 جنيهاً للشراء، و3283 جنيهاً للبيع.





سعر الجنيه الذهب اليوم سجل: 46120 جنيهاً للشراء، و45960 جنيهاً للبيع.

توقعات بارتفاع الذهب نهاية 2026

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.



وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.

وأضاف، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت من 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، أي بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام.

عودة ارتفاع الذهب تدريجياً

ولفت إلى أن الذهب، مع استقرار منطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، قد يواصل الارتفاع بصورة تدريجية، متوقعًا أن يسجل مستويات قياسية بنهاية العام، وأن تصل أوقية الذهب إلى 5000 دولار.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية العام.

وأوضح أن أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 60% و65%.

وأضاف الخبير في صناعة وأسواق الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه خلال الأشهر الأولى من عام 2026 ارتفعت الأسعار بنسبة 15%، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 5550 دولارًا، بينما سجل سعر جرام الذهب نحو 7500 جنيه.

ولفت إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، كما أثرت في البنوك المركزية التي احتاجت إلى سيولة كبيرة، وهو ما تسبب في ضغوط بيعية قوية على الذهب، وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.

تراجع الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد المخاوف بشأن التضخم واحتمالات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، رغم انحسار التوترات الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق لوقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4055.50 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% إلى 4069.25 دولار للأوقية.

جاء تراجع الذهب رغم تقارير أفادت باتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات واستئناف المحادثات خلال الأسبوع الجاري، وهو ما أسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة باضطرابات أسواق الطاقة.