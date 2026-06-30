على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

قدمت الفنانة سارة سلامة إطلالة جديدة خطفت بها أنظار جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت مجموعة من الصور التي عكست أجواء هادئة ومميزة، ونالت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

تفاصيل إطلالة ساحرة سلامة

ظهرت سارة خلال جلسة التصوير وسط أجواء ليلية على ضوء القمر المكتمل، وهو ما أضفى لمسة رومانسية على الصور، بينما اختارت فستانًا باللون الأسود بتصميم أنيق أبرز رشاقتها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر بسيطة أكملت بها إطلالتها.

وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات، إذ أشاد المتابعون بأناقتها وجمال الإطلالة، معتبرين أن اختيارها لمكان ووقت التصوير منح الصور طابعًا مختلفًا وجذابًا.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي لسارة سلامة من خلال مسلسل نقطة سودة، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، وأحمد بدير، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وتستعد سارة سلامة أيضًا للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم خلي بالك من اللي جاي، الذي تشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُكلفن بمهمة وطنية، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المليئة بالمفاجآت والتحديات.