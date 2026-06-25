إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة صيفية.

وتألقت سارة سلامة مرتدية فستانًا طويلًا وأنيقًا باللون البني، وجاء الفستان بتصميم كاجوال أبرز جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سارة سلامة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بتسريحة «الكيرلي» الجذابة، التي تناسبت مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة مكياجًا يرتكز على الرموش الكثيفة، مع اختيار أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ، ما أضفى لمسة أنثوية على مظهرها.

ونعرض لكم صور الفنانة سارة سلامة.

