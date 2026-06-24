أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سندوتشات زنجر

يعد الدجاج الزنجر من الوصفات المميزة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، ويمكن تحضير الدجاج الزنجر في المنزل بخطوات بسيطة .

مقادير دجاج زنجر

نصف كيلو دجاج استربس

ملعقة كبيرة شطة

ربع كوب هوت صوص

ملح وفلفل

بصل بودر

ثوم بودر

كوب لبن رايب

بيضة

للتغليف:

2 كوب كورن فليكس مطحون ناعم

ملعقة كبيرة شطة

ملعقة كبيرة بابريكا

زيت غزير للقلي

طريقة تحضير دجاج زنجر

أضيفي الهوت صوص مع الحليب والبيض والتوابل.

تبلي الدجاج بالتتبيلة.

ثم تبليه بالكورن فليكس بالشطة والبابريكا ويغمر الدجاج في الكورن فليكس.

يقلى في زيت غزير وساخن حتى يصبح ذهبي اللون ثم ضعيه في سندوتشات.