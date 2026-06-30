سلطة البنجر الأصلية.. وصفة صحية ولذيذة في دقائق

تعد سلطة البنجر من أشهى السلطات الصحية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إذ يتميز البنجر باحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم وتعزز المناعة.

كما أنها وصفة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل، ما يجعلها خيارًا مثاليًا إلى جانب الوجبات الرئيسية أو كوجبة خفيفة ومغذية.

طريقة عمل سلطة البنجر

المكونات

2 ثمرة بنجر متوسطة مسلوقة أو مشوية

ثمرة جزر مبشورة (اختياري)

حبة بصل صغيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة خل

ملح حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

بقدونس أو شبت مفروم للتزيين



طريقة التحضير

1. اسلقي البنجر في ماء حتى ينضج، ثم اتركيه يبرد، وقشريه وقطعيه إلى مكعبات صغيرة أو شرائح.



2. في وعاء كبير، اخلطي البنجر مع الجزر المبشور والبصل.



3. في طبق صغير، امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون.



4. اسكبي التتبيلة فوق البنجر وقلبي المكونات برفق حتى تتوزع جيدًا.



5. اتركي السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب النكهات.



6. زينيها بالبقدونس أو الشبت المفروم وقدميها باردة.

نصائح لنجاح سلطة البنجر

يمكن إضافة مكعبات الجبن الفيتا أو الجبن القريش لمذاق غني.

يمكن إضافة الجوز أو عين الجمل المجروش لزيادة القيمة الغذائية والقرمشة.

إذا كنتِ تفضلين الطعم الحلو والحامض، أضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل إلى التتبيلة.

تقدم سلطة البنجر بجانب المشويات أو الدجاج أو الأسماك، كما تصلح كوجبة خفيفة وصحية.