مينا مسعود وأبطال فيلم في عز الظهر يحتفلون بالعرض الخاص.. اليوم

يحتفل اليوم الفنان مينا مسعود ونجوم فيلم "في عز الظهر" بالعرض الخاص داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان مينا مسعود قد روّج للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث عبّر عن سعادته بتحقيق حلمه بالتمثيل منذ الطفولة ونجاحه في هوليوود، وأكد أن حبه للفن بدأ من متابعته للأفلام والمسرحيات المصرية.

وكتب مينا مسعود: "من طفولتي وأنا كنت بحلم إني أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمي وحققت نجاح في هوليوود، لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج على الأفلام والمسرحيات اللي بتتقدم في واحدة من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر، وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الإعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول (في عز الضهر) مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي".

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

ويتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو فيها، ثم يُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، حيث تتشابك الأحداث ليجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته البقاء على قيد الحياة في عالم يفرض عليه اختيارات قاسية لم يتوقعها.

يُعرض فيلم "في عز الضهر" في السينمات يوم 18 يونيو 2025، في مصر وعدد من الدول العربية مثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، لبنان، الأردن، سوريا، والعراق، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وكندا.

ويُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية المصرية، إذ تم تصويره في مواقع متعددة داخل مصر وخارجها، تحديدًا في عدد من الدول الأوروبية، ما أضفى على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يليق بأجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.