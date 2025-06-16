عبد المالك: مستشفى الأزهر بأسيوط استقبل أكثر من 45 ألف مريض في 3 أشهر

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن حصاد مستشفى الأزهر بأسيوط الجامعي خلال ثلاثة أشهر مارس وأبريل ومايو 2025م، والتي شهدت تحقيقها للعديد من الانجازات و النجاحات الطبية و الصحية، لما تمثله من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التي تقدمها مستشفى أزهر أسيوط الجامعية للمرضى من مختلف محافظات الصعيد.

من جهته، أشاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ، بالجهود التي بذلتها الطواقم الطبية تؤكِّد على الدَّور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الأزهر، جنبًا إلى جنب مع الدَّور التعليمي والبحثي، موجهاً الشكر لإدارة المستشفى برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى وللأطقم الطبية والتمريض وموظفين لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

وأشار الدكتور إبراهيم شعلان ، عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط ، إلى أن آخر ثلاثة أشهر شهد نجاح مستشفى الأزهر بأسيوط فى تقديم العديد من الخدمات الطبية و الصحية للمترددين عليها و التخفيف عن كاهلهم متاعب ومشقة السفر إلى القاهرة، من خلال استقبالها خمسون ألف مريض المترددين على العيادات الخارجية، و 5274 مريض المستفيدين من الاقسام الداخلية ( مجانى)، و 1420 المستفيدين من الأقسام الداخلية ( علاج باجر) و 11383 حالة مابين أشعة عادية وأشعة موجات وأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسى وعمل حوالي 76678 تحليل، والغسيل الكلوى 50 مرضي شهرياً بواقع 1434 جلسات و4218 الاستقبال والإصابات والطوارئ 2894 حالة والحوادث 414 حالة .

وأوضح الدكتور شريف مطاوع مدير عام مستشفى، أنه خلال الثلاثة أشهر تم إجراء 3100 عملية جراحة عامة "مجانى " و 1677 جراحة خاصة "علاج أجر ".