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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خلال إجازة العيد.. مستشفيات الأزهر الجامعية تستقبل 1000 مريض وتجري 165 عملية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أحمد سعيد

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، استقبال مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط آلاف الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر، وقدمت العلاج اللازم لها بالمجان في مستشفيات الجامعة الخمسة: (الحسين - سيد جلال - الزهراء - دمياط - أسيوط).

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي يقوم عليه قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في خدمة المجتمع جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.

وأوضح "صديق"، أن جهود فريق الجيش الأبيض من "الأطباء والتمريض والفنيين والموظفين" كانت متميزة، واستعرض ما تحقق، مشيرًا إلى أنه تردد على مستشفيات الجامعة ما يقرب من 25 ألف حالة طوارئ، تم التعامل معها على الفور في مستشفيات الطوارئ، وتم حجز أكثر من 1000 حالة حجزًا داخليًّا لتلقي العلاج، وتم إجراء نحو 165 عملية جراحية طارئة. 

ونقل المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية تحيات فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وتقديره لجهود الطواقم الطبية، مؤكدًا أن عطاء الجيش الأبيض بالجامعة كان وسيظل مصدر فخر وإلهام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 

ووجه الدكتور محمود صديق الشكر والتقدير إلى إدارات كليات الطب بالقاهرة بنين وبنات ودمياط وأسيوط، كما وجه الشكر إلى إدارات المستشفيات، وإلى رؤساء الأقسام والأساتذة وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتمريض، وجميع الجهود التي بذلت خلال الإجازة.

المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر إجازة عيد الفطر مستشفيات الأزهر الجامعية تستقبل 1000 مريض

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