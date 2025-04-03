قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض عربية وأوروبية...نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق
ناقد رياضي: زيزو أمامه فرصة ذهبية لتحطيم الأرقام الاستثنائية
الصور الأولى لضحايا حادث عقار بحري المنهار بالإسكندرية
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
محافظ الغربية يمنح عامل السيرك دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاشا شهريا
منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا
إيران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير منشآتها| تفاصيل
مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا
السقف وقع عليهم وهما نايمين .. تفاصيل مثيرة في واقعة عقار بحري المنهار
الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى
سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: 124 مليون خدمة لـ 40 مليون مستفيد.. انفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يدين رشق القطارات بالحجارة: سلوك عدواني محرم وإتلاف مستنكر للمرافق العامة

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى
عبد الرحمن محمد

أدان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حادثة رشق أحد القطارات بالحجارة، والتي أدت إلى إصابة طفلة صغيرة وفقدانها لإحدى عينيها. 

وأكد المركز أن هذا السلوك العدواني المتكرر يشكل خطرًا على حياة الركاب وقائدي القطارات، فضلًا عن كونه إتلافًا للمرافق العامة، وهو ما يحرمه الشرع ويرفضه المجتمع.

تحريم الاعتداء على المرافق العامة

استشهد المركز بالآية الكريمة: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، مؤكدًا أن التعدي على المرافق العامة بالإتلاف يُعد جريمة أشد إثمًا من الاعتداء على الممتلكات الخاصة، لأنه يضر بالمجتمع بأسره. 

كما أورد حديث النبي ﷺ في خطبة الوداع: «إنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌ...» [متفق عليه]، ليؤكد على حرمة الاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.

دعوة للتوعية والتكاتف لمواجهة الظاهرة

وشدد المركز على أهمية الحفاظ على المرافق العامة باعتبارها أمانة يجب صيانتها من أيدي العابثين، داعيًا المواطنين إلى التكاتف لمواجهة هذه الجريمة، ونشر التوعية بمخاطرها وضرورة محاسبة مرتكبيها.

 كما أكد أن مواجهة مثل هذه السلوكيات واجب ديني ووطني، لضمان سلامة المجتمع وحماية الممتلكات العامة من التخريب.

الأزهر رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني مركز الأزهر العالمي للفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

كولر

الأهلي يحدد فرصتين لاستمرار كولر.. ومفاجأة فى اسم المدرب البديل

صورة ارشيفية

كيفية التقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة | الشروط

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

ترشيحاتنا

وزير المالية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها

بورصة

تراجع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الخميس

صادرات

المصدرين: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية سيكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مركز شباب
مركز شباب
مركز شباب

إعادة تصميم "إيسوزو" النص نقل الشهيرة بشكل جديد.. شاهد بالصور

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

بدون أدوية.. طبيب يكشف عن طرق طبيعية لعلاج نقص الحديد

طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية

تدمرها .. احذر تخزين إطارات السيارات بشكل خاطئ في الشتاء

إطارات السيارات
إطارات السيارات
إطارات السيارات

فيديو

الراقصة دينا تكشف اسرارها

رانيا يوسف مابتعرفش ترقص .. الراقصة دينا تكشف أسرارها |فيديوجراف

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

وفاة بسبب المراهنات

بسبب رهان عربيات.. وفــاة عروسة قبل فرحها بأيام

سامح حسين

الشغل نعمة.. سامح حسين يرد على انتقاد تصريح إلغاء الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد