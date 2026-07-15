سندرلاند يعلن تعاقده مع مدافع بلجيكا رسميا

أعلن نادي سندرلاند، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع البلجيكي توماس مونييه بعقد لمدة عامين بعد رحيله عن نادي ليل الفرنسي.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد أن شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ليل الموسم الماضي.

وقال مونييه عقب توقيع العقد: "عندما تلقيت مكالمة من سندرلاند يطلبون مني أن أكون جزءًا من المشروع، وافقت بالطبع إنه الدوري الإنجليزي الممتاز".

أمضى مونييه أربع سنوات في كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وفاز بـ 83 مباراة دولية مع بلجيكا ومثل بلاده في كأس العالم 2026، وودع من دور ربع النهائ على يد إسبانيا بالهزيمة بهدفين لهدف.

مشوار سندرلاند

ويستهل فريق سندرلاند مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026 – 2027، بمواجهة إيبسويتش تاون يوم 22 أغسطس المقبل.