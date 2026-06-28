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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي سندرلاند الإنجليزي يرفض عرضًا من تشيلسي لضم السويسري جرانيت تشاكا

نادي سندرلاند الإنجليزي يرفض عرضًا من تشيلسي لضم السويسري جرانيت تشاكا
نادي سندرلاند الإنجليزي يرفض عرضًا من تشيلسي لضم السويسري جرانيت تشاكا
أ ش أ

 رفض نادي سندرلاند الإنجليزي عرضًا من تشيلسي لضم لاعب خط الوسط السويسري جرانيت تشاكا، وأبلغ سندرلاند نادي تشيلسي الإنجليزي بأن اللاعب غير معروض للبيع بأي ثمن.
ووفقًا لصحيفة (ذا أثليتك) الإنجليزية، فإن اهتمام تشيلسي بضم تشاكا يقوده المدرب الجديد للفريق تشابي ألونسو، الذي سبق لتشاكا اللعب تحت قيادته في نادي باير ليفركوزن الألماني، مضيفةً أن تشيلسي قدم عرضًا بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (9.2 مليون يورو، 10.5 مليون دولار) أمس السبت.
وبينما يرى تشيلسي أن العرض عادل، اعتبره سندرلاند غير مقبول، معتبرًا أن هذا النهج يفتقر إلى الاحترام لكل من اللاعب السويسري الدولي البالغ من العمر 33 عامًا وناديه.
وانضم تشاكا لنادي سندرلاند قادمًا من باير ليفركوزن الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 17.5 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، وتم منحه شارة القائد وساهم تشاكا في تحقيق الفريق للمركز السابع بشكل غير متوقع، والتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 53 عامًا.

نادي سندرلاند الإنجليزي ضم لاعب خط الوسط السويسري جرانيت تشاكا نادي تشيلسي الإنجليزي المدرب الجديد للفريق تشابي ألونسو نادي باير ليفركوزن الألماني

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