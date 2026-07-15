تهدد صحة المواطنين.. تحذير عاجل من حقنة البرد للدواجن

حذر متخصصون من أن الاستخدام العشوائي للأدوية البيطرية في مزارع الدواجن قد ينعكس سلبًا على صحة المستهلكين، مؤكدين ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية عند استخدام المضادات الحيوية.





سبب حظر السيفوتاكسيم





وأوضحوا أن قرار حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم جاء للحد من سوء استخدامه داخل بعض المزارع، وليس لمنع استخدامه الطبي بشكل كامل، مشددين على أن الطبيب البيطري وحده هو المخول بتحديد الحالات التي تستدعي وصفه.





مخاطر متبقيات المضادات الحيوية





وأشاروا إلى أن استخدام السيفوتاكسيم دون إشراف بيطري قد يؤدي إلى بقاء متبقيات من المضاد الحيوي في لحوم الدواجن، وهو ما قد ينتقل إلى الإنسان حال ذبح أو استهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء المقررة