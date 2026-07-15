الأعلى للإعلام: ضوابط أساسية لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بشأن الحملات الإعلانية والمواد الترويجية والتسويقية المتعلقة بأراضٍ وعقارات ومشروعات تقع داخل نطاق المدن الجديدة.

وعلى ضوء هذه المخاطبة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط أساسية لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة، تلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو ترويجية أو تسويقية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من صدور موافقة أو إفادة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو من خلال الجهات والشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط.

يأتي قرار المجلس في إطار دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري، والحد من الممارسات غير المنضبطة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار العقاري، وحماية المواطنين من أية إعلانات أو بيانات قد تكون غير دقيقة أو غير معتمدة.