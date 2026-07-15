مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على مجلس الوزراء خلال 10 أيام، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة تتحرك وفق جدول زمني واضح لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية ستتولى تنفيذ ما يخصها من إجراءات فور اعتماد الخطة.