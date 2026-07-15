مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون مستقبل مصر الذي قدم للبرلمان هدفه التنمية والاستفادة من الثروات.

وأشار مدبولي أن عددا من الدول تنشئ صناديق الثروة أو الصناديق السيادية؛ لتعظيم إدارة وتشغيل أصولها، وهنا “صندوق مستقبل مصر” يعتبر صندوق ثروة للتنمية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن صندوق مستقبل مصر هو صندوق ثروة لجميع المصريين، مشيرا إلى أن الجميع كان يسأل عن تبعية هذا الجهاز، ولذلك تم إعادة تنظيمه.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على برامج محفزة، وتشجيع التأمينات الاجتماعية لعمل معاشات للعمالة غير المنتظمة؛ لإعانتهم على حوائج الحياة.

وأكد مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدة تكليفات، منها تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أنه ستكون هناك خطة كاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس، وستقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الإعلام ودعم العمالة غير المنتظمة وتشجيعها وإدخالها في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم انخفض خلال الفترة الماضية، وأنه يتابع خفض الأسعار للسلع يومياـ لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع مرة أخرى.