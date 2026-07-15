رئيس الوزراء: الصراعات في المنطقة عادت مرة أخرى فزادت أسعار البترول

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن جولة اليوم استغرقت أكثر من ٨ سعات في ثلاث محافظات وهم الجيزة والبحيرة والعلمين الجديدة.

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وتابع رئيس الوزراء أن الصراعات في المنطقة عادت مرة أخري مما ادي الي زيادة أسعار البترول قائلا اتمني ان يعود السلام الي المنطقة مرة أخري لافتا ان هناك متابعة مصرية للوصول الي اتفاق نهائي لوقف هذه الحرب .

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم الاجتماع الذي يترأسها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة لافتا أننا في منتصف فصل الصيف والامور مستقرة .

وأشار رئيس الوزراء أنه شهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية لافتا أنه سوف يدخل حيز التنفيذ نهاية عام ٢٠٢٨.

واختتم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته لافتتاح كوبري C19، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية الداعمة لمنظومة النقل والطرق بمدينة العلمين الجديدة، ويقع عند تقاطع محور C3 مع خط السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، بما يسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق المدينة، وتحقيق السيولة المرورية، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

وعقب الافتتاح، عبر رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح هذا الكوبري الذي يُعد أحد أهم مداخل مدينة العلمين الجديدة وأحد المحاور الرئيسية للتنمية بالمنطقة الجنوبية، كما يمثل محور الربط المباشر مع محطة القطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار استكمال شبكة الطرق والمحاور المرورية الحديثة التي تخدم المدينة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كوبري C19 يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة؛ نظرًا لدوره في الربط بين الطريق الساحلي الدولي والمنطقة الجنوبية ومنطقة أبراج الداون تاون، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل داخل المدينة، ودعم التوسع العمراني والاستثماري بالمناطق الجديدة.



فيما أشار الدكتور مهندس/ محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الكوبري يبلغ طوله نحو 930 مترًا شاملا المطالع والمنازل، بعرض 44 مترًا، ويضم خمس حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب وصلتي دوران بالجزء الجنوبي، بما يعزز من كفاءة الحركة المرورية، ويخدم منطقة أبراج الداون تاون التي تمثل مستقبل المال والأعمال بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من بحيرات الكريستال لاجون والمناطق الاستثمارية والتجارية والسياحية، في إطار رؤية الدولة لإنشاء مدينة عالمية متكاملة تعتمد على بنية تحتية حديثة تدعم التنمية العمرانية والاستثمارية.