أبو قير للأسمدة يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم عماد فتحي في انتقال حر

نجح نادي أبو قير للأسمدة في التوصل إلى اتفاق نهائي مع عماد فتحي، لاعب وسط سموحة، للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

ووقع عماد فتحي على عقود انتقاله إلى أبو قير للأسمدة في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع سموحة بنهاية الموسم الماضي، ليصبح من أبرز صفقات الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء.

ويبلغ عماد فتحي من العمر 33 عامًا، ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري، حيث سبق له ارتداء قمصان عدد من الأندية، أبرزها الزمالك، وإنبي، والمصري، والمقاولون العرب، ومصر للمقاصة، وأسوان، والبنك الأهلي، وطلائع الجيش، قبل محطته الأخيرة مع سموحة.

ويواصل أبو قير للأسمدة تدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرات، بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي، استعدادًا لخوض أول موسم في تاريخ النادي بالدوري الممتاز، بعد نجاحه في تحقيق الصعود رفقة القناة وبترول أسيوط.