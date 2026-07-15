تريزيجيه يغادر الأهلي ويقترب من الرياض السعودي.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير فك الارتباط رسميًا بين محمود حسن تريزيجيه والنادي الأهلي.

وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "إمبارح رسميًا فك الارتباط بين تريزيجيه والنادي الأهلي، اللاعب كده فري، والأهلي استغنى عنه، تم تسوية الأمور والأهلي أخد المبلغ اللي كان عايزه تقريبًا، وخلصت الحدوتة".



واضاف :"وخلال أيام هيجري اللاعب الكشف الطبي للرياض السعودي .. هفضل أكرر اللي قولته قبل كده، تريزيجيه قدم موسم رائع وكان من أفضل اللاعبين في الأهلي، وعمل كل اللي عليه''.

يذكر أن تريزيجيه انضم للأهلي قادمًا من طرابزون سبور التركي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.