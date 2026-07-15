شوبير: الجزائري منصف بقرار في الأهلي.. ومهاجم آخر في الطريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوبير عبر تصريحاته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "المهاجم الجزائري منصف بقرار في الأهلي.. ومهاجم كمان في الطريق".

واضاف شوبير ''مفاوضات الأهلي لضم المهاجم الجزائري منصف بقرار في مراحلها الأخيرة، وده عموتة موافق عليه وعنده قناعة كبيرة باللاعب، توصلوا لتفاهم كامل للبنود الشخصية والعقد، متبقي فقط الاتفاق النهائي لقيمة الصفقة لنادي دينامو زغرب الكرواتي وطريقة السداد .. وخد مني معلومة كمان، أن الأهلي لسه هيضم مهاجم كمان، واحتمالات كبيرة أن الأهلي يشتغل على التعاقد مع مدافع، خاصة وأن ده أبرز طلبات عموتة''

ويأتي ذلك في ظل سعي الأهلي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد والاستحقاقات القارية.



وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده رسميا مع علي محمود، وأقطاي عبدالله، قادمين من صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.