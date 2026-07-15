ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق مع أوكرانيا قريبا

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للتوقيع قريباً على اتفاق بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أعتقد أنه ، في إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لعقد صفقة قريباً... يتطلب هذا الأمر طرفين، لكنه مستعد لعقد صفقة".

ومن جهة أخرى، لقي ستة أشخاص حتفهم في هجوم شنته القوات الروسية، على مدينتي سومي وأوديسا في شمال وجنوب أوكرانيا تواليا.

وكتب أوليج جريجوروف حاكم منطقة سومي الحدودية مع روسيا، في منشور على تلجرام، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأُصيب 17 آخرون بجروح بقنابل انزلاقية روسية، بينما ذكر أوليج كيبر الحاكم الإقليمي لـ أوديسا أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، لافتا إلى تضرر مستودع وخط أنابيب للغاز ومبنى آخر.