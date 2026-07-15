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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار تعاود التراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، بعد أن لامس بالأمس مستوى الـ 52 جنيه.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 15-7-2026، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر مصرف أبوظبي الإسلامي  50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

وفي بنوك :"بنك قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، البنك الأهلي الكويتي" 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في:

 البنك الأهلي المصري 

وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع 

 بنك مصر 

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.).

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك العقاري المصري العربي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك العربي الأفريقي الدولي50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك بيت التمويل الكويتي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي (CIB) 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك البركة  50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك أبوظبي الأول مصر  50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك كريدي أجريكول مصر  50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك أبوظبي التجاري 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

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