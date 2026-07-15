رسميًا .. سندلارند يعلن ضم المدافع البلجيكي توماس مونييه لمدة موسمين

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء ضم البلجيكي توماس مونييه بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي.

وقال النادي - عبر موقعه الرسمي - "يسرّ نادي سندرلاند لكرة القدم الإعلان عن ضمّ المدافع توماس مونييه.. وقّع الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا، والذي شارك مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026 هذا الصيف، عقدًا لمدة عامين في ملعب النور".

وينضم، صاحب الخبرة الواسعة، والذي يمتلك في رصيده أكثر من 550 مباراة مع الأندية و83 مباراة دولية، لسندرلاند بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي.

وسبق لمونييه اللعب في كلوب بروج لمدة 5 مواسم قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2016 حيث حقق رفقة النادي الفرنسي 3 ألقاب محلية في الدوري والكأس.

وفي العام 2020، انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور التركي ثم كانت آخر محطاته في ليل الفرنسي.

وعقب الإعلان عن انضمامه لسندرلاند، عبر مونييه عن تحمسه لتمثيل الفريق في المنافسات المحلية والأوروبية الموسم الجديد قائلاً: "أنا في غاية الحماس والفخر للانضمام إلى سندرلاند .. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وبدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي".

وتابع: "البريمييرليج من أكثر الدوريات تنافسية وإثارة في العالم، وهو تحدٍّ لطالما رغبت في خوضه .. عندما تحدثت مع النادي، أُعجبت بطموحهم ومشروعهم ورغبتهم الدائمة في التطور.. كما كان التنافس في أوروبا عاملًا مهمًا في قراري، لأن اللاعب دائمًا ما يرغب في اختبار قدراته أمام أفضل الفرق والمنافسة على الألقاب".

وسيلعب سندرلاند في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد أن ضمن المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.