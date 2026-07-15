قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في أسعار البنزين بكندا.. زيادة تتراوح بين 5 و10 سنتات للتر
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بتهمة تهديد زعيم حزب بالقتل عبر وسائل التواصل
منال عوض: أولوياتنا بالبحر المتوسط الانتقال العادل للطاقة وتحويل الالتزامات المناخية لتنفيذ فعلي
بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا
يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين
الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة
توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على الموانئ الإيرانية
شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 15 يوليو 2026 بجميع البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. سندلارند يعلن ضم المدافع البلجيكي توماس مونييه لمدة موسمين

البلجيكي توماس مونييه
البلجيكي توماس مونييه
أ ش أ

 أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء ضم البلجيكي توماس مونييه بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي.

وقال النادي - عبر موقعه الرسمي - "يسرّ نادي سندرلاند لكرة القدم الإعلان عن ضمّ المدافع توماس مونييه.. وقّع الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا، والذي شارك مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026 هذا الصيف، عقدًا لمدة عامين في ملعب النور".

وينضم، صاحب الخبرة الواسعة، والذي يمتلك في رصيده أكثر من 550 مباراة مع الأندية و83 مباراة دولية، لسندرلاند بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي.

وسبق لمونييه اللعب في كلوب بروج لمدة 5 مواسم قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2016 حيث حقق رفقة النادي الفرنسي 3 ألقاب محلية في الدوري والكأس.

وفي العام 2020، انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور التركي ثم كانت آخر محطاته في ليل الفرنسي.

وعقب الإعلان عن انضمامه لسندرلاند، عبر مونييه عن تحمسه لتمثيل الفريق في المنافسات المحلية والأوروبية الموسم الجديد قائلاً: "أنا في غاية الحماس والفخر للانضمام إلى سندرلاند .. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وبدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي".

وتابع: "البريمييرليج من أكثر الدوريات تنافسية وإثارة في العالم، وهو تحدٍّ لطالما رغبت في خوضه .. عندما تحدثت مع النادي، أُعجبت بطموحهم ومشروعهم ورغبتهم الدائمة في التطور.. كما كان التنافس في أوروبا عاملًا مهمًا في قراري، لأن اللاعب دائمًا ما يرغب في اختبار قدراته أمام أفضل الفرق والمنافسة على الألقاب".

وسيلعب سندرلاند في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد أن ضمن المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نادي سندرلاند الإنجليزي البلجيكي توماس مونييه نادي ليل الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

ترشيحاتنا

العراق وأمريكا

وزارة الحرب الأمريكية: إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بنهاية سبتمبر المقبل

الذكاء الاصطناعي

القرين الرقمي يزاحم البشر.. لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي صديق الفضفضة لملايين الأشخاص؟

ارشيفية

بعد وقف 800 ألف بطاقة تموين.. تفاصيل خطة تطوير المنظومة

بالصور

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد