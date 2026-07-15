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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وضع حجر الأساس لنادي المهندسين في مدينة برج العرب الجديدة

وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة
وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة
الديب أبوعلي

شهدت مدينة برج العرب الجديدة مراسم وضع حجر الأساس لنادي المهندسين، للتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضاء نقابة المهندسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني- نقيب المهندسين، والمهندس أيمن عطية- محافظ الإسكندرية، والدكتور معتز طلبة- الأمين العام للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد، والأستاذ الدكتور  محمد هشام سعودي- رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء النقابات الفرعية للمهندسين على مستوى الجمهورية،  ومجالس النقابات الفرعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة والمهندسين.

نادي المهندسين ببرج العرب 

من جهته، أعرب الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس، مؤكدًا أن النقابة العامة تدعم بقوة المشروعات التي تنفذها النقابات الفرعية.

وأشار إلى أن نادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة يمثل إضافة حقيقية لمنظومة أندية المهندسين، ويجسد حرص النقابة على الاستثمار في مشروعات مستدامة تحقق أفضل الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

وأوضح الدكتور المهندس محمد هشام سعودي، أن مشروع نادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعمل عليها النقابة، ويأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمهندسين، من خلال إنشاء صرح اجتماعي ورياضي وثقافي متكامل، يوفر بيئة تليق بأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، ويعزز من دور النقابة في خدمة أعضائها على مختلف المستويات.


فيما أكد المهندس أيمن عطية- محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مشيدًا بالدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به نقابة المهندسين، وما تنفذه من مشروعات تعكس رؤية تنموية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير مدينة برج العرب باعتبارها إحدى المدن الواعدة.

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