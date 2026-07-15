فنربخشه يتعاقد مع جرينوود قادما من مارسيليا

أعلن نادي فنربخشة التركي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو (44.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وأوضح فنربخشة أنه توصل إلى اتفاق مع كل من اللاعب والنادي الفرنسي بشأن انتقاله، على أن تسدد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات متساوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف النادي، الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، أنه سيتحمل أي مدفوعات أخرى قد تترتب بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان جرينوود قد انضم إلى مارسيليا في يوليو 2024 قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات، منهيا بذلك مسيرته الطويلة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل فنربخشة أن يعزز جرينوود قوته الهجومية في مسعاه لإحراز أول لقب في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014.

أرقامه

وسجل المهاجم الإنجليزي، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، 37 هدفا في الدوري الفرنسي خلال 66 مباراة خاضها على مدار موسمين مع مارسيليا.