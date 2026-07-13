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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشة مهتم بضم الحارس المغربي ياسين بونو

فنربخشة مهتم بضم الحارس المغربي ياسين بونو
فنربخشة مهتم بضم الحارس المغربي ياسين بونو
أ ش أ
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حاز أداء حارس المرمى المغربي وحارس الهلال السعودي ياسين بونو، خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في أمريكا والمكسيك وكندا، على إشادة كبيرة، الأمر الذي جعله محط أنظار أندية أوروبا للعودة مجدداً للعب في القارة العجوز.

وخرج منتخب المغرب من دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم عقب الخسارة بهدفين نظيفين، في البطولة التي شهدت تألقًا كبيرًا للحارس الذي كانت تصدياته حاسمة في وصول منتخب أسود الأطلس لهذا الدور من البطولة كما تصدى لركلة جزاء من الفرنسي كيليان مبابي خلال الشوط الأول في المباراة التي جمعت المنتخبين.

وكشفت صحيفة (فاناتيك) التركية عن اهتمام نادي فنربخشة بالتعاقد مع بونو بديلاً للحارس البرازيلي إيدرسون الذي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي التركي، ويتصدر بونو قائمة الحراس الذين يرغب فنربخشة في التعاقد معهم.

وبحسب الصحيفة، فإن فنربخشة بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع الهلال لإتمام صفقة ضم بونو، والذي يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى 2028.

وسبق لبونو خريج أكاديمية الوداد المغربي، اللعب في صفوف إشبيلية وأتليتكو مدريد وريال سرقسطة وجيرونا، قبل أن ينتقل في صيف العام 2023 إلى الهلال السعودي بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

حارس المرمى المغربي وحارس الهلال السعودي ياسين بونو بطولة كأس العالم محط أنظار أندية أوروبا القارة العجوز منتخب المغرب

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