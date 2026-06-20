عقد لـ3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر المشهد مجددًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تصريحات جديدة عن إمكانية انتقاله إلى نادي فنربخشة التركي خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تمثل واحدة من أبرز صفقات الكرة الأوروبية هذا الصيف.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل قائد منتخب مصر عقب نهاية مشواره مع ليفربول، خاصة بعد تصريحات مسؤولين أتراك أكدوا وجود اهتمام جاد من جانب فنربخشة بالحصول على خدمات اللاعب.

عزيز يلدريم، الرئيس الجديد للنادي التركي، تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي للتعاقد مع محمد صلاح، وهو ما أعاد الحديث بقوة عن إمكانية إتمام الصفقة.

وفي هذا السياق، أوضح إرتان تورونوغولاري، المدير الرياضي السابق ضمن إدارة المرشح الرئاسي سعد الدين ساران، أن المفاوضات مع اللاعب شهدت تطورات إيجابية في وقت سابق.

وأشار إلى أن صلاح أبدى ترحيبًا واضحًا بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عُقدت معه كانت مثمرة وأسفرت عن تفاهمات تتعلق بعدد من التفاصيل المهمة، من بينها الجوانب المالية.

وأضاف المسؤول التركي أن انتقال النجم المصري إلى فنربخشة يبقى احتمالًا قائمًا بقوة إذا قررت الإدارة الجديدة المضي قدمًا في المفاوضات، معربًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.