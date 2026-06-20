ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

طرحت الفنانة المصرية ياسمين علي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أعراض انسحابه"، وهي أغنية باللهجة المصرية جاءت بأسلوب موسيقي درامي رومانسي، وقدّمت من خلالها حالة إنسانية مليئة بالألم والحنين نتيجة الفراق.

وتكشف الأغنية حجم المعاناة التي يعيشها أي شخص بعد الفراق، حيث تتحدث عن الإشتياق وعدم التأقلم مع الغياب، من خلال عبارات مؤثرة تعكس حالة من الانكسار والوحدة والفراغ العاطفي. كما يبرز عنوان الأغنية "أعراض انسحابه" بصورة مباشرة داخل النص، في تشبيه ذكي لحالة التعلق التي تجعل الفراق أشبه بوجع نفسي يصعب تجاوزه.

صدرت أغنية "أعراض انسحابه" على طريقة الفيديو كليب الذي تم تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء بتركيبة سينمائية من حيث الصورة والإضاءة والألوان، ما أضفى على المشاهد طابعاً بصرياً مريحاً ومتناسقاً مع أجواء الأغنية. وتدور فكرة الكليب حول فتاة تعيش تفاصيل حياتها بعد الفراق، وتحاول التأقلم مع غياب من تحب، في مشاهد بسيطة وقريبة من الواقع تعكس الوحدة التي تسيطر عليها بعد انتهاء العلاقة.

أغنية "أعراض انسحابه" من كلمات محمود سليم والحان حاتم عزت وتوزيع مؤمن ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.