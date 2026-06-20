جولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد القناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدل

صرح الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بأن اللجنة المشرفة على انتخابات الأمين العام للحزب، برئاسة النائب أشرف عبد الغني، أعلنت نتيجة الجولة الأولى من الاقتراع، والتي أسفرت عن عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، بما يستوجب إجراء جولة إعادة وفقًا للائحة الداخلية للحزب.

وأوضح الشناوي أن نتيجة الجولة الأولى أسفرت عن حصول الدكتور أحمد دراج على 24 صوتًا، فيما حصل المهندس أحمد القناوي على 18 صوتًا، ليتأهلا إلى جولة الإعادة باعتبارهما الحاصلين على أعلى الأصوات بين المرشحين.

بدء إجراءات جولة الإعادة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة المشرفة أعلنت بدء إجراءات جولة الإعادة فورًا بين المرشحين، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، وفقًا للإجراءات المنظمة للانتخابات واللائحة الداخلية للحزب.

وأكد الشناوي أن العملية الانتخابية تُجرى في أجواء ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة، وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات، بما يضمن سلامة الإجراءات والتعبير الحر عن إرادة أعضاء الهيئة العليا للحزب.