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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمران يترشح على عضوية رابطة صحفيي الحوادث والقضايا بالنقابة

محمد عمران
محمد عمران
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترشح  الكاتب الصحفي محمد عمران بحوادث الجمهورية على عضوية رابطة صحفيين الحوادث والقضايا بنقابة الصحفيين.

وقال «عمران» إن الهدف من ترشحه هو خدمة زملائه الصحفيين المتخصصين في الملف، خاصة أن هذا الملف له طبيعة خاصة وشاقة ؛ تتطلب منا ليس فقط نقل الحقيقة، بل الالتزام بأعلى معايير الدقة والمسؤولية المهنية والقانونية.

وأكد «عمران» أن حماية حقوق الزملاء واجب أصيل لدور الرابطة، مؤكدا أن يسعي لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين وتوفير أدوات الحماية اللازمة أثناء التغطيات الخطرة.

وأضاف أن تفعيل دور الرابطة وتحويلها إلى منصة تفاعلية حقيقية تدافع عن حقوق أعضائها وتتبنى قضاياهم.

كانت قد أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ" رابطة صحفي الحوادث والقضايا "  ابتداءا من اليوم السبت 20 يونيو 2026م

وحددت  فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ" رابطة صحفي الحوادث والقضايا "، على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026م، وفقًا للإجراءات التالية:-

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20يونيو.

2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الأربعاء (24 يونيو) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

3- تُعلن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للرابطة للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها الخميس 25 يونيو والسبت 27 يونيو.

4- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، الأحد 28 يونيو والإثنين 29 يونيو 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة ، وأعضاء الجمعية العمومية للرابطة، الذين لهم حق التصويت.

5- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء  (30 يونيو 2026م)، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

6- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل لمدة ساعة ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء  (7 يوليو 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.   

7- تتولى لجنة للإشراف على الأنتخابات تضم الزملاء جمال عقل ، جمال حسين ، ممدوح حسن ، لمتابعة إجراءات الأنتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

محمد عمران الجمهورية رابطة صحفيين الحوادث والقضايا الصحفيين

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