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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

أغنية رائعة خطفت قلبي تقول الأغنية

 ، روح أنا روح

 أنا زيك في خوفي،  وف وجعي كمان

لحم ودم بيصرخ .. بيدور علي الأمان 

أنا كلب شارع ياصاحبي اللي ملوش مكان

 بمشي جنبك .. طمعان في لقمة 

مش طالب غير حنان

 الأرض مش بتعتك وحدك

 الكون ده للجميع

 ربك خلقني أعيش جنبك

 ليه تقتلني وأضيع

 أنا روح زيك يا إنسان

  من حقي إني أعيش

 مخلوق في الدنيا أشارك

 في رحمة ميهمنيش 

بتقولوا عليا متوحش "وبعض" وأخوف أطفال

أتمني تسأل في يوم إيه وصلني لدا الحال 

لما قفلتها بيبان الرحمة

 وشارع قاسي ومخيف

 وجوع عاش في بطني 

مفيش ولا حتي رغيف

 الخوف علمنا الشراسة والظلم خلانا نصرخ

 لو كنت مكاني في يوم كان قلبك يمكن رق

 فاكر حكاية القطة زمان

 اللي دخلت صحبتها النار

 لا أكلتها ولا سابتها 

دي الرحمة للقلب اختبار 

ربك بيحاسب ع الروح اللي بتعاني في سكات

 متكونش أنت سبب موتي، وتزودني آهات   

تحية لمن وضع الكلمات ومن وضع اللحن ومن قام بالغناء فهي تجسيد للمعني الحقيقي للإنسانية والإيمان بجميع الأديان.  

تحية كبري أيضاً  لمن يرحمون من في الأرض لكي يرحمهم من في السماء.

الرحمة بالحيوان كلاب الشوارع الكلب البلدي

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